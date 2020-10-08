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Месси может бесплатно перейти в «Манчестер Сити» зимой 

Спорт РИА Новости и ещё 5 51 минуту назад
Месси может бесплатно перейти в «Манчестер Сити» зимой
Фото: © AFP 2020 / JOSEP LAGO
Футболист "Барселоны" Лионель Месси не теряет надежду перейти в "Манчестер Сити". Трансфер может состояться уже в январе, сообщает Marca.
По информации издания, из-за финансовых проблем в каталонском клубе, руководство ведет с игроками и сотрудниками переговоры о сокращении зарплат. Согласно местному законодательству, если решение будет принято, футболисты получат возможность в одностороннем порядке прекратить действующие соглашения с командой уже в январе.
По информации Marca, Лионель Месси, которого этим летом активно связывали с "Манчестер Сити", может воспользоваться ситуацией и сменить клубную прописку.
Ранее Forbes назвал Месси самым высокооплачиваемым футболистом мира 2020 года.
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Футбол , Лионель Месси , Forbes
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