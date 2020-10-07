Стадион «Спартака» закрыли за нарушение масочного режима 

Московский стадион «Открытие Арена» закрыт из-за нарушения требований безопасности. Об этом сообщает РБК.

«Открытие Арена», как сообщал «Рамблер», — домашний стадион футбольного клуба «Спартак» . Сегодня осведомленные собеседники, в том числе источник в мэрии Москвы , сообщили РБК, что деятельность арены приостановлена из-за нарушения требований безопасности, которые связаны с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов отказался от комментариев», — сообщило издание.

Во второй половине сентября в Департаменте торговли и услуг столицы сообщили, что в течение четырех последних месяцев Роспотребнадзор закрыл почти 50 предприятий торговли в городе из-за несоблюдения масочного режима. Согласно действующему законодательству, административное приостановление деятельности длится до решения суда, которое должно быть принято не позднее, чем через 90 дней.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 35,8 миллиона человек. В России число заболевших превысило 1,23 миллиона человек.