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ЦСКА раскрыл список футболистов для участия в Лиге Европы 

RT на русском и ещё 9 3 часа назад
ЦСКА раскрыл список игроков для участия в Лиге Европы
Фото: РИА Новости
ЦСКА отправил в УЕФА заявку для выступления на групповой стадии Лиги Европы-2020/21.
В основной список вошли 24 игрока: вратари Игорь Акинфеев и Владислав Тороп, защитники Марио Фернандес, Бруно Фукс, Виктор Васин, Никита Котин, Хёрдур Магнуссон, Георгий Щенников, Вадим Карпов, Игорь Дивеев, полузащитники Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Арнор Сигурдссон, Бактиёр Зайнутдинов, Константин Кучаев, Константин Марадишвили, Кристиян Бистрович, Наир Тикнизян, Иван Обляков, нападающие Фёдор Чалов, Чидера Эджуке, Адольфо Гайч, Илья Шкурин.
В список «В» для молодых футболистов были включены Тигран Аванесян, Данила Боков, Руслан Дауров, Вадим Конюхов, Егор Ушаков и Владислав Яковлев, сообщает сайт ЦСКА.
Ранее стало известно, что Зайнутдинов прокомментировал свой дебютный гол в составе ЦСКА.
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Футбол , Адольфо Гайч , Никола Влашич , Хердур Магнуссон , Виктор Васин , Игорь Дивеев , Арнор Сигурдссон , Иван Обляков , Константин Кучаев , Алан Дзагоев , Ильзат Ахметов , Федор Чалов , Марио Фернандес , Вадим Карпов , Бруно Фукс , Илья Шкурин , Игорь Акинфеев , Георгий Щенников , УЕФА
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