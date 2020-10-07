ЦСКА раскрыл список игроков для участия в Лиге Европы

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ЦСКА отправил в УЕФА заявку для выступления на групповой стадии Лиги Европы-2020/21.

В список «В» для молодых футболистов были включены Тигран Аванесян, Данила Боков, Руслан Дауров, Вадим Конюхов, Егор Ушаков и Владислав Яковлев, сообщает сайт ЦСКА.

Ранее стало известно, что Зайнутдинов прокомментировал свой дебютный гол в составе ЦСКА.