Украина потерпела крупнейшее поражение

Сборная Франции в рамках товарищеского матча крупно переиграла национальную команду Украины.
Встреча прошла на стадионе "Стад де Франс" и закончилась со счетом 7:1.
У победителей мячи забивали Эдуардо Камавинжа, Оливье Жиру (дубль), Толиссо, Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн. Также в свои ворота забил Виталий Миколенко. У гостей единственный точный удар нанес Виктор Цыганков.
Товарищеский матчФранция — Украина — 7:1Голы: 1:0 — Камавинжа — 9', 2:0 — Жиру — 24', 3:0 — Жиру — 34', 4:0 — Миколенко — 39' (автогол), 4:1 — Цыганков — 53', 5:1 — Толиссо — 65', 6:1 — Мбаппе — 82', 7:1 — Гризманн — 89'.
Ранее сборные Португалии и Испании разошлись миром в товарищеском матче.