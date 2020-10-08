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Сборная Франции дома разгромила Украину со счетом 7:1 

Газета.Ru и ещё 11 3 часа назад
Украина потерпела крупнейшее поражение
Фото: Reuters
Сборная Франции в рамках товарищеского матча крупно переиграла национальную команду Украины.
Встреча прошла на стадионе "Стад де Франс" и закончилась со счетом 7:1.
У победителей мячи забивали Эдуардо Камавинжа, Оливье Жиру (дубль), Толиссо, Килиан Мбаппе и Антуан Гризманн. Также в свои ворота забил Виталий Миколенко. У гостей единственный точный удар нанес Виктор Цыганков.
Товарищеский матчФранция — Украина — 7:1Голы: 1:0 — Камавинжа — 9', 2:0 — Жиру — 24', 3:0 — Жиру — 34', 4:0 — Миколенко — 39' (автогол), 4:1 — Цыганков — 53', 5:1 — Толиссо — 65', 6:1 — Мбаппе — 82', 7:1 — Гризманн — 89'.
Ранее сборные Португалии и Испании разошлись миром в товарищеском матче.
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