Украина потерпела крупнейшее поражение

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Сборная Франции в рамках товарищеского матча крупно переиграла национальную команду Украины.

Встреча прошла на стадионе "Стад де Франс" и закончилась со счетом 7:1.

Товарищеский матчФранция — Украина — 7:1Голы: 1:0 — Камавинжа — 9', 2:0 — Жиру — 24', 3:0 — Жиру — 34', 4:0 — Миколенко — 39' (автогол), 4:1 — Цыганков — 53', 5:1 — Толиссо — 65', 6:1 — Мбаппе — 82', 7:1 — Гризманн — 89'.

Ранее сборные Португалии и Испании разошлись миром в товарищеском матче.