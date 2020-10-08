Названа дата суда над «Спартаком» 

Заседание суда по делу московского "Спартака" состоится 12 октября, сообщает официальный сайт Тушинского районного суда.

Дело связано с нарушением санитарных норм на матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Спартаком" и "Зенитом" (1:1).

Из-за правила соблюдения социальной дистанции, которое было продиктовано пандемией коронавируса, трибуны было разрешено заполнить лишь на 25 процентов, что составило бы 11 250 зрителей. Однако фанатов на матче присутствовало почти в два раза больше — 20 700 человек.

Ранее сообщалось, что игрока "Спартака" отправили во вторую команду по смс.