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Названа дата суда над «Спартаком» 

Газета.Ru и ещё 4 2 часа назад
Названа дата суда над «Спартаком»
Фото: Газета.Ru
Заседание суда по делу московского "Спартака" состоится 12 октября, сообщает официальный сайт Тушинского районного суда.
Дело связано с нарушением санитарных норм на матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Спартаком" и "Зенитом" (1:1).
Из-за правила соблюдения социальной дистанции, которое было продиктовано пандемией коронавируса, трибуны было разрешено заполнить лишь на 25 процентов, что составило бы 11 250 зрителей. Однако фанатов на матче присутствовало почти в два раза больше — 20 700 человек.
Ранее сообщалось, что игрока "Спартака" отправили во вторую команду по смс.
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Футбол , Спартак , Зенит
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