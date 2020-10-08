Куртуа покинул расположение сборной из-за травмы

Голкипер испанского "Реала" и сборной Бельгии по футболу Тибо Куртуа покинул расположение национальной команды из-за проблем с мышцами поясницы. Об этом сообщает испанская газета AS.

Повреждение незначительное, но главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес решил не рисковать здоровьем футболиста. Куртуа вернется в Мадрид, где будет восстанавливаться. Ожидается, что он сможет принять участие в матче чемпионата Испании "Реал" — "Кадис", который пройдет 18 октября.

Куртуа пропустит товарищеский матч против сборной Кот-д'Ивуара, который пройдет 8 октября, а также два матча Лиги наций против сборных Англии и Исландии, которые состоятся 11 и 14 октября соответственно.

Ранее Куртуа уже пропускал сентябрьские матчи Лиги наций из-за положительного результата теста на коронавирус.