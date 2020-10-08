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СМИ: Куртуа покинул расположение сборной Бельгии по футболу из-за травмы 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
Куртуа покинул расположение сборной из-за травмы
Фото: Reuters
Голкипер испанского "Реала" и сборной Бельгии по футболу Тибо Куртуа покинул расположение национальной команды из-за проблем с мышцами поясницы. Об этом сообщает испанская газета AS.
Повреждение незначительное, но главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес решил не рисковать здоровьем футболиста. Куртуа вернется в Мадрид, где будет восстанавливаться. Ожидается, что он сможет принять участие в матче чемпионата Испании "Реал" — "Кадис", который пройдет 18 октября.
Куртуа пропустит товарищеский матч против сборной Кот-д'Ивуара, который пройдет 8 октября, а также два матча Лиги наций против сборных Англии и Исландии, которые состоятся 11 и 14 октября соответственно.
Ранее Куртуа уже пропускал сентябрьские матчи Лиги наций из-за положительного результата теста на коронавирус.
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Футбол , Роберто Мартинес , Реал
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