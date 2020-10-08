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Роналду стал жертвой вора 

Soccer News и ещё 5 18 минут назад
Роналду стал жертвой вора
Фото: Soccer News
В дом нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в городе Фуншал на острове Мадейра проник злоумышленник, утверждает Diario de Noticias Madeira.
По информации источника, в среду вор пробрался в жильё звёздного футболиста через дверь в гараже. В итоге он унёс футболку "старой синьоры" с автографом, а также мелкие предметы.
Полиция уже занимается поиском преступника, которого удалось опознать благодаря камерам видеонаблюдения.
Сам Роналду вчера находился в расположении сборной Португалии, которая играла товарищеский матч с Испанией.
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