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Сборная Россия по футболу проиграла Швеции 

Вероника Полынина 1 час назад
Сборная Россия по футболу проиграла Швеции
Фото: РИА Новости
Футболисты сборной России проиграли команде Швеции в товарищеском матче в рамках подготовки к играм Лиги Наций.
Матч, состоявшийся в Москве на «Арене ЦСКА», завершилась со счетом 1:2.
У шведов отличились Александр Исак на 21-й минуте и Маттиас Йоханссон на 73-й. Автор единственного гола сборной России — Александр Соболев, форвард московского «Спартака» забил на 92-й минуте.
Соболев впервые сыграл за сборную. Он вышел после перерыва, заменив Артема Дзюбу.
Следующий матч сборная России проведет уже 11 октября. Российские футболисты сыграют с командой Турции на домашней арене московского «Динамо».
Видео дня. Лучшие сейвы 4-го тура Английской Премьер-лиги
Футбол , Александр Соболев , Спартак , Динамо , СБОРНАЯ РОССИИ
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