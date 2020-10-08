Сборная Россия по футболу проиграла Швеции 

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Футболисты сборной России проиграли команде Швеции в товарищеском матче в рамках подготовки к играм Лиги Наций.

Матч, состоявшийся в Москве на «Арене ЦСКА», завершилась со счетом 1:2.

У шведов отличились Александр Исак на 21-й минуте и Маттиас Йоханссон на 73-й. Автор единственного гола сборной России — Александр Соболев , форвард московского «Спартака» забил на 92-й минуте.

Соболев впервые сыграл за сборную. Он вышел после перерыва, заменив Артема Дзюбу.