«Спартак» захотел купить футболиста «Челси»

По информации источника, стороны сейчас находятся в стадии оформления контракта. Финансовые подробности возможной сделки не уточняются.

Права на 29-летнего нигерийского хавбека принадлежат «Челси», но последний сезон Мозес провел на правах аренды в миланском «Интере». За итальянский клуб хавек провел 20 матчей, в которых отличился пятью голевыми передачами.