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«Спартак» захотел купить футболиста «Челси»

Lenta.ruиещё 15
1 час назад
Московский «Спартак» захотел приобрести полузащитника «Челси» и сборной Нигерии Виктора Мозеса. Об этом сообщает бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус в своем Telegram-канале.
«Спартак» захотел купить футболиста «Челси»
Фото: ReutersReuters
По информации источника, стороны сейчас находятся в стадии оформления контракта. Финансовые подробности возможной сделки не уточняются.
Права на 29-летнего нигерийского хавбека принадлежат «Челси», но последний сезон Мозес провел на правах аренды в миланском «Интере». За итальянский клуб хавек провел 20 матчей, в которых отличился пятью голевыми передачами.
Московский «Спартак» после десяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) имеет в активе 21 очко. Команда делит первое место в турнирной таблице с петербургским «Зенитом».
Футбол,Виктор Мозес,Зенит,Спартак,
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