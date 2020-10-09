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Суарес превзошел достижение Месси 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Суарес превзошел достижение Месси
Фото: газета.ру
Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес вышел на первое место в списке бомбардиров за всю историю южноамериканских отборочных матчей к чемпионату мира, сообщает MisterChip в Twitter.
В матче первого тура квалификации мундиаля 2022 против команды Чили форвард забил свой 22-й мяч.
По этому показателю Суарес обошел нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, в активе которого 21 гол. С 2014 по 2020 год футболисты вместе выступали за "Барселону".
Ранее сообщалось, что Суарес претендует на награду игроку месяца в Ла Лиге.
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Футбол , Лионель Месси , Луис Суарес
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