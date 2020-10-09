Легендарный футболист Паненка покинул реанимацию 

Легендарный чешский футболист Антонин Паненка, который ныне является президентом "Богемианса", пошел на поправку. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу клуба.

Отмечается, что состояние здоровья 71-летнего специалиста стабилизировалось, и он покинул реанимацию, куда был переведен 7 октября из-за осложнений, вызванных коронавирусом. В ближайшее время Паненку доставят в столичную больницу.

"Сегодня мужа отвезут в Прагу, где его лечащий врач будет за ним наблюдать. Антонин тяжело дышит и сильно кашляет. Когда его забрали в больницу, я очень переживала, но он сказал мне, что будет бороться. Я также была удивлена реакцией в мире. Я замужем за Антонином уже много лет, но даже не знала, что его так любят за границей", — сказала супруга Паненки Власта.

В качестве игрока Паненка стали известен благодаря 11-метровому удару, нанесенному в послематчевой серии пенальти финального матча чемпионата Европы 1976 года с командой ФРГ. Футболист отправил мяч "парашютом" по центру ворот и принес своей команде победу. С тех пор подобный стиль выполнения удара называют в честь легендарного игрока.