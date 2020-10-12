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Черчесов объяснил ничейный исход поединка России с Турцией 

News.ru и ещё 71 1 час назад
Черчесов объяснил ничью с Турцией
Фото: globallookpress.com
Главный тренер российской сборной Станислав Черчесов заявил, что ничья является закономерным результатом домашнего матча третьего тура группового этапа Лиги наций с командой Турции (1:1).
По словам наставника национальной сборной, поединок должен был понравиться болельщикам, которые помогали команде.

Прошлый матч с Сербией мы играли при пустых трибунах, и теперь даже те семь тысяч зрителей, которые были допущены на игру, создали совсем другую атмосферу. Было намного приятнее играть даже при таком количестве зрителей, — отметил Черчесов.

Он добавил, что сыграть с Турцией на одном уровне два тайма россиянам не позволил соперник.

Мы старались доминировать на протяжении всего матча, но против такой хорошей команды, как Турция, это сложно сделать даже сборной Германии, в чём можно было убедиться несколько дней назад в контрольном поединке. Кроме того, мой коллега из сборной Турции сделал несколько замен, которые позволили им лучше провести второй тайм, — подчеркнул Черчесов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что если так пойдёт и дальше, Лигу наций впору будет переименовывать в «Лигу коронаций». И отнюдь, как вы понимаете, не в позитивном контексте. NEWS.ru рассказывает, как команда Станислава Черчесова преодолевала очередные кадровые потери из-за вспышки коронавируса и противостояла турецкой сборной на динамовской «ВТБ Арене» в Петровском парке.
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Комментарии 1
Футбол , Гандбол , Станислав Черчесов
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