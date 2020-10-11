Акинфеев назвал любимую группу пьяных россиян

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
4 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Локомотив М
Локомотив М
2 1
Химки Химки
Сочи
Сочи
4 2
Ростов Ростов
Рубин
Рубин
1 1
Ахмат Ахмат
4 октября

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Осасуна
Осасуна
2 0
Сельта Сельта
Алавес
Алавес
1 0
Атлетик Б Атлетик Б
Леванте
Леванте
0 2
Реал Мадрид Реал Мадрид
4 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
0 0
Аугсбург Аугсбург
Бавария
Бавария
4 3
Герта Герта
4 октября

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
2 0
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лестер Сити
Лестер Сити
0 3
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Арсенал
Арсенал
2 1
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
17 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Зенит
Зенит
14:00
Сочи Сочи
Локомотив М
Локомотив М
16:30
Уфа Уфа
Краснодар
Краснодар
16:30
Рубин Рубин
17 октября

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
14:00
Севилья Севилья
Сельта
Сельта
17:00
Атлетико М Атлетико М
Реал Мадрид
Реал Мадрид
19:30
Кадис Кадис
17 октября

Бундеслига

3 из 7
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
16:30
Вердер Вердер
Хоффенхайм
Хоффенхайм
16:30
Боруссия Д Боруссия Д
Герта
Герта
16:30
Штутгарт Штутгарт
17 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Эвертон
Эвертон
14:30
Ливерпуль Ливерпуль
Челси
Челси
17:00
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
19:30
Арсенал Арсенал
18 октября

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Арсенал
Арсенал
14:00
Урал Урал
Ротор
Ротор
14:00
Тамбов Тамбов
ЦСКА
ЦСКА
16:30
Динамо М Динамо М
18 октября

Испанская Примера

3 из 6
Все матчи
Эйбар
Эйбар
13:00
Осасуна Осасуна
Атлетик Б
Атлетик Б
15:00
Леванте Леванте
Вильярреал
Вильярреал
17:00
Валенсия Валенсия
18 октября

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
16:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Шальке-04
Шальке-04
19:00
Унион Унион
18 октября

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
14:00
Фулхэм Фулхэм
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
16:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
18:30
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед

Акинфеев высказался о музыкальных предпочтениях пьяных россиян 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Акинфеев назвал любимую группу пьяных россиян
Фото: РИА Новости
Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о музыкальных предпочтениях россиян, употребляющих алкогольные напитки. Об этом он рассказал в рубрике «Одноклубники», выходящей на CSKA TV в YouTube.
Отвечая на вопрос о том, кто ненавидит группу «Руки Вверх!», спортсмен признался, что не знает таких людей.

«Не встречал таких вообще просто. Если только наш оператор Федор, который Metallica, Rammstein и все остальное слушает тяжелое. Если честно, я бы его убил за эту музыку. Но каждому свое, как говорится», — рассказал Акинфеев.

По его словам, эта группа отличается от других тем, что «любой человек, которому попадает капля алкоголя в кровь, начинает просить, чтобы ставили "Руки Вверх!"».

«Даже не в караоке, а просто. Все танцуете, все поете, все слова знаете и не рассказывайте, что никто ничего не знает», — добавил футболист.

Акинфеев и лидер «Руки Вверх!» Сергей Жуков — давние друзья. Футболист посещает концерты музыканта и принимал участие в записи песни группы — «Мой друг». В 2019-м вратарь вместе с женой Екатериной снялся в новом клипе «Руки Вверх!». Ролик был снят на песню «Она меня целует».
34-летний Акинфеев дебютировал в составе сборной России в 2003 году. Голкипер провел за национальную команду 110 матчей, в которых пропустил 95 голов. В активе вратаря бронзовая медаль Евро-2008. 1 октября 2018 года Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной.
Последние новости
Появилось видео встречи Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО Появилось видео встречи Лукашенко с оппозиционерами в СИЗО Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Карабахе Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Карабахе Лукашенко встретился в СИЗО с представителями оппозиции Лукашенко встретился в СИЗО с представителями оппозиции
Комментарии
Футбол , Прочее , Сергей Жуков , Игорь Акинфеев , ЦСКА , СБОРНАЯ РОССИИ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Стоит ***, а вратарь играет»
«Стоит ***, а вратарь играет»
«Решили не позориться». Жулин о снятии Медведевой
«Решили не позориться». Жулин о снятии Медведевой
Кошмар продолжается: теперь Украину будут уничтожать немцы
Кошмар продолжается: теперь Украину будут уничтожать немцы
Тренировка Гном Гномыча ужаснула фанатов
Тренировка Гном Гномыча ужаснула фанатов
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
00:13
Российские футбольные фанаты устроили массовую драку
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
00:32
Орсер назвал проблему, с которой не смог справиться
Фигурное катание
Российский хоккеист погиб в уличной драке
01:50
Российский хоккеист погиб в уличной драке
Хоккей
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
00:34
Губерниев: Когда закончится этот бардак?
Летние виды спорта
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
00:58
Олимпийская чемпионка раскритиковала курорты Крыма
Летние виды спорта Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение