Эстонцы забили в собственные ворота

Сборная Эстонии сыграла вничью в матче Лиги наций против команды Македонии. Игра прошла в Таллине и завершилась со счетом 3:3.

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Первый гол в этом поединке состоялся на третьей минуте: голкипер хозяев Карл Эйн неудачно обработал мяч и пропустил его под ногой, после чего тот пересек линию ворот.

Эта ничья позволила прибалтийцам набрать свое первое очко в нынешнем розыгрыше турнира. Македонцы, в свою очередь, лидируют в своем квартете, имея пять очков.