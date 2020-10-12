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Эстонцы забили курьезный мяч в собственные ворота

Газета.Ruиещё 1
19 минут назад
Сборная Эстонии сыграла вничью в матче Лиги наций против команды Македонии. Игра прошла в Таллине и завершилась со счетом 3:3.
Эстонцы забили в собственные ворота
Фото: ReutersReuters
Первый гол в этом поединке состоялся на третьей минуте: голкипер хозяев Карл Эйн неудачно обработал мяч и пропустил его под ногой, после чего тот пересек линию ворот.
Эта ничья позволила прибалтийцам набрать свое первое очко в нынешнем розыгрыше турнира. Македонцы, в свою очередь, лидируют в своем квартете, имея пять очков.
Ранее сообщалось, что Россия продлила беспроигрышную серию в матчах со сборной Турции.
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