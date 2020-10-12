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Первые потерянные очки: Россия сыграла вничью с Турцией

Газета.Ru
2 часа назад
11 октября сборная России встречалась с Турцией в рамках третьего тура Лиги наций. Матч завершился со счетом 1:1. На точный удар Антона Миранчука ответил Кенан Караман. «Газета.Ru» — о первой ничьей российской сборной на этом турнире.
Унесли ноги: как сыграла Россия с Турцией
Фото: Газета.RuГазета.Ru
В третьем туре Лиги наций сборная России встретилась с национальной командой Турции.
Подопечные Станислава Черчесова подошли к поединку лидерами квартета, обыграв в группе Сербию со счетом 3:1 и Венгрию (3:2).
Турция же имела всего один балл, уступив венграм и сыграв вничью с Сербией. Примечательно, что команда Шенола Гюнеша не смогла забить ни одного мяча, хотя и пропустила всего однажды.
Впрочем, 7 октября турки сыграли со счетом 3:3 в товарищеском матче против Германии, уйдя от поражения на последней минуте, а Россия уступила в контрольном поединке шведам (1:2).
«Мы смотрели игры турок с сербами и венграми, которые были в сентябре. Посмотрели и матч с Германией. Сегодня вечером разберем его с командой, у нас будет теория. В каждой команде бывают перестановки. Турки, по сравнению с сентябрем, в более хороших кондициях. Отчасти это связано с тем, что чемпионат Турции уже стартовал», — сказал Черчесов на пресс-конференции.
Также наставник сборной России отметил, что его не удивила ничья в матче Турции и Германии.
«Турки всегда были хорошей командой, нас ждет тяжелый матч», — добавил специалист.
Россияне четырежды встречались с сегодняшним соперником при Черчесове, одержав победы в двух поединках и дважды разойдясь вничью. Примечательно, что два последних матча пришлись на прошлый розыгрыш Лиги наций. Тогда подопечные Черчесова победили со счетом 2:1 и 2:0. Подобные результаты внушали оптимизм перед сегодняшней игрой.
Сборная России вышла матч в следующем составе: Шунин, Жирков, Кудряшов, Семенов, Караваев, Зобнин, Оздоев, Ан. Миранчук, Кузяев, Ионов, Дзюба.
Первый опасный момент случился уже на четвертой минуте. Антон Миранчук выполнял навес в штрафную, до мяча дотянулся Андрей Семенов, но мяч угодил в защитника турецкой команды. Россияне заработали угловой. Артем Дзюба пробил головой чуть выше перекладины.
15 минут стартового тайма прошли на турецкой половине поля. Подопечные Станислава Черчесова имели несколько хороших подходов и нанесли три удара по воротам. Гости старались максимально снизить темп встречи.
В самой середине первой половины матча турецкий голкипер Мерт Гюнок неудачно выбил мяч. Артем Дзюба вывел один на один Далера Кузяева, но он угодил в грудь вратаря.
На 28-й минуте Роман Зобнин выкатил мяч на линию штрафной, а Антон Миранчук вколотил его под перекладину. 1:0.
После забитого гола рисунок игры не поменялся — Россия продолжала атаковать. Далер Кузяев имел еще одну реальную возможность забить, но не попал в ворота. Туркам удалось совершить несколько подходов, которые, к счастью, не закончились опасными моментами.
Складывалось ощущение, что наша сборная имеет реальные шансы на третью подряд победу в текущем розыгрыше Лиги наций. Важно было отыграть вторую половину матча на уровне первого тайма.
В начале второго тайма Дженгиз Ундер возле собственной штрафной ударил локтем Юрия Жиркова. Россияне получили право на опасный штрафной, но Миранчук с 23 метров пробил чуть выше перекладины.
Ответ турков не заставил себя долго ждать. Через две минуты Ундер навесил в штрафную, а Йылмаз опасно пробил. Мяч задел штангу, но вылетел за лицевую линию.
К 53-й минуте турецкая сборная перехватила инициативу, владея мячом у российской штрафной. Было впечатление, что у российской сборной перестала клеиться игра.
Преимущество гостей вылилось в забитый мяч. После подачи со штрафного Мерих Демирал скинул мяч на Кенана Карамана, который поразил с метра пустые ворота. Вполне логичный результат давления на российские ворота.
Через пару минут Алексей Ионов имел хороший момент, но пробил выше. В следующей атаке Шунин в эффектном прыжке парировал опасный удар Ундера.
Казалось, что турецкая команда намного ближе к цели. Турки окончательно поверили в себя. А у сборной России во втором матче подряд случился провал во втором тайме.
За 15 минут до конца Дзюба имел реальный шанс забить мяч. Жирков навесил в штрафную, Мостовой пробил во вратаря, мяч отлетел к Дзюбе, который с двух метров угодил в голкипера.
Через 5 минут Ундер пробил из-за штрафной, но Шунин перевел мяч в перекладину.
Турция имела преимущество в конце матча, но ее давление не закончилось взятием ворот. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Россия продолжает лидировать в группе, набрав семь очков. Турки имеют два балла. В двух октябрьских матчах россияне здорово начинают матч, но показывают невнятную игру после перерыва. Очевидно, что над этим компонентом предстоит поработать.
Футбол,Статьи,Мерт Гюнок,Кенан Караман,Дженгиз Ундер,Далер Кузяев,Артем Дзюба,Антон Миранчук,Алексей Ионов,Андрей Семенов,Юрий Жирков,Роман Зобнин,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,Газета.Ru,
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