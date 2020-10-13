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Сборная Украины сенсационно обыграла Испанию 

Газета.Ru и ещё 30 1 час назад
Сборная Украины сенсационно обыграла Испанию
Фото: Газета.Ru
Сборная Украины сенсационно обыграла сборную Испании в матче 4 тура Лиги наций. Встреча проходила на стадионе "Олимпийский" в Киеве. На 76 минуте игры единственный мяч забил Виктор Цыганков.
"Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
После четырех туров Лиги А сборная Испании имеет в своем активе семь очков. У команды Украины — шесть.
Лига наций. Групповой этап. Лига A. Группа 4. 4-й тур. Украина — Испания — 4:0Голы: 1:0 — Цыганков — 76.
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Футбол , Виктор Цыганков , Газета.Ru
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