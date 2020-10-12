Черчесов мог уйти царем. Сейчас он под ударом

Где все? Покажите их скиллы, покажите статистику. Покажите 11 обещанных воспитанников в составе «Краснодара» — клуба, где сегодня примерно 9 человек из основы — легионеры. Расскажите, сколько предложений из-за рубежа получил один из лучших игроков России Далер Кузяев
. Найдите наших Холландов. Смешно: на что мы вообще рассчитываем, играя без Джикии, Головина, Алексея Миранука и Фернандеса? На то, что сделаем Турцию с Чалханоглу из «Милана», Ундером из «Лестера» и группой других игроков, востребованных серьезными клубами в разных лигах? Или на сказку, к которой привыкли? Сказку для дураков, что вот эта сборная России — один из фаворитов чемпионата Европы.