Черчесов мог уйти царем. Сейчас он под ударом

Сборная России играет вничью с Турцией — и теперь народу можно атаковать Черчесова. Причин много: безнадежный второй тайм, вымотанный, но так и не замененный Дзюба, уход с поля острого Антона Миранчука и 90 минут 38-летнего Жиркова. Болельщики «Спартака» скажут, что надо было выпускать Соболева, «Динамо» — Комличенко. Да сейчас каждый найдет, что предъявить — и будет прав.

Фото: Александр Мысякин, Sport24 Александр Мысякин, Sport24

Прав, потому что с 2018 года мы привыкали к сказочному прогрессу. И дело не только в результатах — в каждом из матчей, включая неудачные, мы видели команду, которая не дрейфит и прет напролом. Соперник мог быть быстрее и техничнее, но сборная России подавляла его силой. Это было впечатляюще. И вот впервые за пару лет, во вторых таймах матчей с Турцией и Венгрией, мы видим, что сил-то больше нет. Ресурс исчерпан.

Хватает сборной России минут на 50, а дальше — сумбур и страдание. Причем, глядя на лица игроков, вспоминаешь интервью Навального с фразой: «Я понимаю, что умираю». Да-да, в последние отрезки казалось, что на игроков сборной реально напали дементоры и высосали из них радость.

Но есть ли возможность их заменить? Серьезно, есть ли смена? О каком Соболеве вообще идет речь, если он не играет в основе «Спартака»? Какой Комличенко, если при нем «Динамо» не создает толковых моментов с тбилисским «Локомотивом» ? Какой Чалов, если в ЦСКА у него 1 гол в семи матчах? Какой Игнатьев, если за 9 игр в «Рубине» он забил 2 — и оба с пенальти?!

Где все? Покажите их скиллы, покажите статистику. Покажите 11 обещанных воспитанников в составе «Краснодара» — клуба, где сегодня примерно 9 человек из основы — легионеры. Расскажите, сколько предложений из-за рубежа получил один из лучших игроков России Далер Кузяев . Найдите наших Холландов. Смешно: на что мы вообще рассчитываем, играя без Джикии, Головина, Алексея Миранука и Фернандеса? На то, что сделаем Турцию с Чалханоглу из «Милана», Ундером из «Лестера» и группой других игроков, востребованных серьезными клубами в разных лигах? Или на сказку, к которой привыкли? Сказку для дураков, что вот эта сборная России — один из фаворитов чемпионата Европы.