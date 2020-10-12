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Черчесов мог уйти из сборной России царем. Сейчас он под ударом

Sport24
3 часа назад
Сборная России играет вничью с Турцией — и теперь народу можно атаковать Черчесова. Причин много: безнадежный второй тайм, вымотанный, но так и не замененный Дзюба, уход с поля острого Антона Миранчука и 90 минут 38-летнего Жиркова. Болельщики «Спартака» скажут, что надо было выпускать Соболева, «Динамо» — Комличенко. Да сейчас каждый найдет, что предъявить — и будет прав.
Черчесов мог уйти царем. Сейчас он под ударом
Фото: Александр Мысякин, Sport24Александр Мысякин, Sport24
Прав, потому что с 2018 года мы привыкали к сказочному прогрессу. И дело не только в результатах — в каждом из матчей, включая неудачные, мы видели команду, которая не дрейфит и прет напролом. Соперник мог быть быстрее и техничнее, но сборная России подавляла его силой. Это было впечатляюще. И вот впервые за пару лет, во вторых таймах матчей с Турцией и Венгрией, мы видим, что сил-то больше нет. Ресурс исчерпан.
Хватает сборной России минут на 50, а дальше — сумбур и страдание. Причем, глядя на лица игроков, вспоминаешь интервью Навального с фразой: «Я понимаю, что умираю». Да-да, в последние отрезки казалось, что на игроков сборной реально напали дементоры и высосали из них радость.
Но есть ли возможность их заменить? Серьезно, есть ли смена? О каком Соболеве вообще идет речь, если он не играет в основе «Спартака»? Какой Комличенко, если при нем «Динамо» не создает толковых моментов с тбилисским «Локомотивом»? Какой Чалов, если в ЦСКА у него 1 гол в семи матчах? Какой Игнатьев, если за 9 игр в «Рубине» он забил 2 — и оба с пенальти?!
Где все? Покажите их скиллы, покажите статистику. Покажите 11 обещанных воспитанников в составе «Краснодара» — клуба, где сегодня примерно 9 человек из основы — легионеры. Расскажите, сколько предложений из-за рубежа получил один из лучших игроков России Далер Кузяев. Найдите наших Холландов. Смешно: на что мы вообще рассчитываем, играя без Джикии, Головина, Алексея Миранука и Фернандеса? На то, что сделаем Турцию с Чалханоглу из «Милана», Ундером из «Лестера» и группой других игроков, востребованных серьезными клубами в разных лигах? Или на сказку, к которой привыкли? Сказку для дураков, что вот эта сборная России — один из фаворитов чемпионата Европы.
Зря вообще Черчесов про победу на Евро тогда сказал. Ведь понимает он — сборная России близка к пределу. И в этой ситуации — лучшее, что мог сделать Черчесов — уйти царем и победителем. Найти себе клуб и спокойно там править. Ведь еще пара плохих матчей — и доброе имя будет испоганено. Ведь разрушать, завидовать и оскорблять в нашей стране точно умеют лучше, чем играть в футбол.
Футбол,Далер Кузяев,Антон Миранчук,СБОРНАЯ РОССИИ,Локомотив,ЦСКА,Динамо,Спартак,
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