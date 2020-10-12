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В "Спартаке" назвали справедливым штраф за нарушение санитарного режима

Газета.Ru
3 часа назад
Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов заявил, что клуб считает справедливым штраф клубу за нарушение антикоронавирусных мер в матче десятого тура чемпионата России против петербургского "Зенита".
В "Спартаке" отреагировали на штраф
Фото: Газета.RuГазета.Ru
"Это прецедент, чтобы клубы больше обращали внимание на безопасность. Но очень тяжело добиться соблюдения дистанции. Решение ограничилось штрафом. Считаем, что это справедливо", — цитирует Фетисова Sport24.
По итогам встречи "Спартак" - "Зенит" Роспотребнадзор сообщил, что на стадионе присутствовало более 20 700 болельщиков. Также на матче были выявлены грубые нарушения мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Ранее клуб отреагировал на наказание за нарушение санитарного режима.
Футбол,Антон Фетисов,Роспотребнадзор,Зенит,Спартак,
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