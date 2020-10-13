Футболиста до смерти избили за ошибку на поле

Футболист Черчилл Овачи умер после того, как на него напали одноклубники, сообщает Daily Monitor.

По информации издания, трагедия произошла в Уганде после матча между двумя местными командами. Игрок допустил ошибку, которая привела к пропущенному мячу. Партнеры футболиста по клубу набросились на него, однако их удалось разнять. После игры Черчилл в отместку столкнул одного из своих обидчиков с велосипеда, что спровоцировало новую потасовку.

Овачи в бессознательном состоянии был доставлен в больницу, где через несколько часов умер.

Отмечается, что по подозрению в убийстве были задержаны двое подозреваемых.

Ранее сообщалось, что в Италии футбольного арбитра зарезали вместе с его девушкой.