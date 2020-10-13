Украина — Испания: прогноз и ставки на матч Лиги наций 13 октября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

13 сентября в Киеве на стадионе «Олимпийский» сборная Украины сыграет с национальной командой Испании в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА. Команды выступают в сильнейшем дивизоне А, в группе вместе со сборными Швейцарии и Германии. Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 21:45 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом встречи команду Луиса Энрике . Сделать ставку на победу гостей можно с коэффициентом 1.38, что соответствует 70% вероятности. Успех украинцев аналитики оценили коэффициентом 7.50 (12%), а ничья в основное время идёт за 5.15 (18%).

Эксперты склоняются к тому, что матч Лиги наций УЕФА Украина — Испания будет результативным. Поставить на тотал больше 2.5 гола можно за 1.45, а на тотал меньше 2.5 ставят за коэффициент 2.50. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

Украина — Испания: какие делать ставки на игру Лиги наций 13 октября

Сборная Украины достойно смотрелась на фоне сборной Германии пару дней назад, но все же уступила 1:2. Правда, все могло закончиться и разгромом, спасибо украинцы должны сказать голкиперу своей команды Георгию Бущану . В игре с испанцами команду Андрея Шевченко ждет не менее сложное испытание.

Тем более, что украинцам придется обойтись без Руслана Малиновского . Полузащитник "Аталанты" получил желтую карточку на ровном месте и теперь пропустит матч с Испанией. По признанию футболиста, он даже не знал о переборе карточек. Заменить его могут Марлос или Шапаренко.

Испания же с минимальным счетом переиграла Швейцарию. Единственный гол забил Микель Оярсабаль . Сейчас команда Луиса Энрике занимает первое место, опережая Германию на 2 очка. Победа над Украиной поможет как минимум сохранить этот отрыв.

Вторые матчи Украина обычно играет слабее, чем первые. Все банально — дело в физической готовности. Скамейка у украинцев не то, чтобы длинная, а еще и Малиновского не будет. У Луиса Энрике выбор куда шире. Поэтому класс Испании и ее свежесть должны сказаться. Поставить на победу "красной фурии" можно в букмекерской компании «Фонбет» с коэффициентом 1.38.

Мы вправе ждать результативного матча. В обороне у украинцев явные проблемы, на что не раз указал матч с Германией. Немцы забили два мяча, а могли отличиться куда больше. При этом хозяева поля сами обладают рядом ярких игроков впереди. Огорчить Давида Де Хеа хотя бы один раз им по силам. Сделать ставку на то, что в матче будет как минимум 3 мяча, можно за 1.45 в БК «Фонбет». Если поставите 1000 рублей, получите 450 рублей чистого выигрыша в случае успеха.

Логично поставить и на то, что основные события развернутся во втором игровом отрезке. В первом тайме подопечные Андрея Шевченко наверняка сделают все, чтобы оставить свои ворота в неприкосновенности. А вот после перерыва украинцам уже будет сложнее физически. Испанцы получат чуть-чуть больше времени на принятие решений и этим воспользуются. Если же Украина будет успешно обороняться, то в какой-то момент Испании придется раскрываться, чем хозяева поля постараются воспользоваться. Результативные молниеносные контратаки -серьезное оружие. Поставить на то, что второй тайм во встрече Лиги наций Украина — Испания будет результативнее первого, можно с коэффициентом 1.95.