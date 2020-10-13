Директор «Зенита» может вернуться в «Ювентус»

Спортивный директор петербургского "Зенита" Хавьер Рибалта может вернуться в туринский "Ювентус", сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Il Messaggero.
По информации издания, руководство итальянского клуба может расстаться с действующим функционером Фабио Паратичи, а Рибалта является одним из кандидатов на должность.
Испанец был назначен спортивным директором "Зенита" летом 2018 года. До этого он также работал главным скаутом в "Манчестер Юнайтед".
Ранее в "Зените" оценили трансферную кампанию клуба под Лигу чемпионов.