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СМИ рассказали о зарплате Мозеса в «Спартаке»

RT на русскомиещё 18
1 час назад
Стали известны финансовые детали контракта Виктора Мозеса с московским «Спартаком» после возможного перехода игрока из лондонского «Челси».
Стала известна зарплата Мозеса в "Спартаке"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Спартак» до конца недели объявит об аренде нигерийца. Отмечается, что по окончании арендного соглашения красно-белые смогут выкупить футболиста за 10 млн.
В «Спартаке» Мозес будет зарабатывать меньше 3 млн. При этом известно, что его зарплата в российском клубе будет на 25% меньше, чем в «Челси».
Кроме того, источник подчёркивает, что инициатором приглашения Мозеса стал новый глава селекционного отдела «Спартака» Нариман Акавов.
Мозес выступает за «Челси» с 2012 года, но большую часть этого времени провёл в аренде. Вторую половину прошлого сезона футболист защищал цвета миланского «Интера», за который он провёл 20 матчей и отдал пять результативных передач. С 2012 по 2018 год он выступал за сборную Нигерии.
Илья Геркус сообщил, что предварительный контракт Мозеса со «Спартаком» уже подписан.
Футбол,Илья Геркус,Виктор Мозес,Спартак,
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