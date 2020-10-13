Тренер «Милана» заразился коронавирусом

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Помощник главного тренера «Милана» Стефано Пиоли , Даниэле Бонера, заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.

В понедельник у 39-летнего специалиста поднялась температура, после чего он сдал тест, показавший положительный результат.

В настоящее время Бонера находится дома, его состояние оценивается как хорошее.

Вчерашние тесты остальных членов команды оказались отрицательными.

Ранее коронавирус был выявлен у четырех игроков «Милана» — нападающих Златана Ибрагимовича и Рафаэла Леау, и защитников Лео Дуарте и Маттео Габбии.