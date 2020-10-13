Тренер «Милана» заразился коронавирусом

Помощник главного тренера «Милана» Стефано Пиоли, Даниэле Бонера, заразился коронавирусом, сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
В понедельник у 39-летнего специалиста поднялась температура, после чего он сдал тест, показавший положительный результат.
В настоящее время Бонера находится дома, его состояние оценивается как хорошее.
Вчерашние тесты остальных членов команды оказались отрицательными.
Ранее коронавирус был выявлен у четырех игроков «Милана» — нападающих Златана Ибрагимовича и Рафаэла Леау, и защитников Лео Дуарте и Маттео Габбии.