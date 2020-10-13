В «Локомотиве» сообщили результаты тестов на COVID

«У Мацея Рыбуся последний тест отрицательный. Сегодня Мацей сдал ещё один тест, результаты завтра. Если он также будет отрицательный, Рыбусь сможет прибыть в расположение клуба. Такая же процедура и у Франсуа Камано. У Гилерме тесты отрицательные», — написал Брейдо в своём Twitter.