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СМИ: Роналду решил прервать карантин в Португалии и вернуться в Италию 

ТАСС и ещё 10 1 час назад
Роналду решил прервать карантин и вернуться в Италию
Фото: Reuters
Португальский футболист Криштиану Роналду принял решение покинуть зону карантина в Португалии и вернуться в расположение итальянского "Ювентуса". Об этом в Twitter написалжурналист Танкреди Пальмери.
13 октября стало известно, что Роналду заболел коронавирусной инфекцией, в связи с чем был отправлен на самоизоляцию.
Покинув Португалию, футболист сократит время карантина, так как в Италии он составляет 10 дней, а не 14. При условии того, что очередной тест на коронавирус даст отрицательный результат к 20 октября, он сможет принять участие в матче чемпионата Италии против "Вероны", который состоится 25 октября, и в матче Лиги чемпионов против испанской "Барселоны" 28 октября.
Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года. До этого он играл за испанский "Реал", английский "Манчестер Юнайтед" и португальский "Спортинг". Он является пятикратным обладателем приза "Золотой мяч", пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Испании, чемпионом Италии.
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Футбол , Криштиану Роналду , Реал , Манчестер Юнайтед
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