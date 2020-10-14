Роналду решил прервать карантин и вернуться в Италию

Португальский футболист Криштиану Роналду принял решение покинуть зону карантина в Португалии и вернуться в расположение итальянского "Ювентуса". Об этом в Twitter написал журналист Танкреди Пальмери.

13 октября стало известно, что Роналду заболел коронавирусной инфекцией, в связи с чем был отправлен на самоизоляцию.

Покинув Португалию, футболист сократит время карантина, так как в Италии он составляет 10 дней, а не 14. При условии того, что очередной тест на коронавирус даст отрицательный результат к 20 октября, он сможет принять участие в матче чемпионата Италии против "Вероны", который состоится 25 октября, и в матче Лиги чемпионов против испанской "Барселоны" 28 октября.