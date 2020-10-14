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Борьба за лидерство: сборная России сыграет с венграми в Лиге наций УЕФА 

Спорт РИА Новости и ещё 8 1 час назад
Cборная России сыграет с венграми в Лиге наций УЕФА
Фото: © РИА Новости / Александр Вильф
Футболисты сборной России в среду дома проведут матч группового турнира Лиги наций против команды Венгрии. На поле стадиона столичного "Динамо" в 21:45 мск выйдут первая и вторая команды группы 3 дивизиона В.
СБОРНАЯ РОССИИ ГОТОВА К ИНТЕНСИВНОМУ ФУТБОЛУ
Встреча с венграми станет заключительной для российских футболистов в октябре. Обе команды претендуют на повышение в классе, но получить путевку в лигу А сможет лишь победитель группы. После игры с турками (1:1), ничья в которой позволила венграм вплотную приблизиться к россиянам, главный тренер сборной России Станислав Черчесов говорил, что у команды нет простора для маневра, а игра в среду станет определяющей.
Также Черчесов отметил, что сборной России по силам провести матч в интенсивном режиме. При этом многие эксперты и специалисты отмечают, что сборной России нынешней осенью не хватает физических кондиций во вторых таймах. "Нам предстоит третий матч. Второй матч с Турцией мы провели намного интенсивнее, чем (товарищескую) встречу со Швецией (1:2). Убежден, что следующий матч не станет исключением. Мы сделаем все, чтобы и в игре с Венгрией быть на том же уровне", — сказал тренер.
Полузащитник Магомед Оздоев считает, что "всё дело в плотном графике". "Мы раньше всех начали играть чемпионат, был маленький перерыв. Мы почти не отдыхали в "Зените". Игроки (сборной) находятся в хорошем тонусе, но наступает момент усталости. Не сказал бы, что мы сразу после перерыва подсаживаемся, становится тяжелее. Наверное, 70% темпа выдерживаем, а выдерживать его все 90 минут тяжело", — сказал футболист в эфире телеканала "Россия 24".
В прошлой игре со сборной Турции ушиб получил автор единственного гола российской команды — полузащитник Антон Миранчук. К счастью для тренерского штаба, угрозы здоровью футболиста нет, и он, как и остальные игроки, смогут выйти на поле стадиона "Динамо". За день до игры пресс-служба сборной России сообщила, что все футболисты сдали отрицательные тесты на коронавирус.

"Мы знаем нашего предстоящего соперника. Мы готовы работать на 100%. Сборная Венгрии — хорошая команда. Все любят играть в футбол, и они стараются это делать. Что-то конкретное выделить не смогу. Нам предстоит непростой матч. Еще есть полтора дня на подготовку. Я чувствую себя хорошо, мы успели восстановиться", — сказал Миранчук журналистам.

У ВЕНГРОВ НЕ "ЗОЛОТАЯ КОМАНДА"
Нынешнее поколение сборной Венгрии не может сравниться со своими предшественниками образца первой половины 1950-х годов — та команда выиграла Олимпийские игры-1952, завоевала серебро ЧМ-1954 и провела 32 матча без поражений. А победы над сборной Англии со счетом 6:3 в Лондоне и 7:1 в Будапеште только подтвердили силу венгерских футболистов, и спустя десятки лет ту сборную принято называть "золотой командой".
Перед игрой с россиянами главный тренер сборной Венгрии Марко Росси и полузащитник Давид Шигер заявили, что в команде никто не думает о победе в группе. Самое важное для них — хорошо подготовиться к следующей игре.

"Не думаю, что будут какие-то сюрпризы. Мы знаем о российской сборной всё, что нужно, как и они представляют, против кого будут играть. В Будапеште мы пропустили три гола из-за ошибок, а не из-за сюрпризов. Но смогли собраться, начали играть в свой футбол. Была возможность сравнять счет и добиться ничьей. Как сложится игра завтра, будет зависеть от большого количества эпизодов на поле, которые мы не в состоянии контролировать", — сказал Росси на пресс-конференции.

"Если посмотреть на игру россиян, то команда играет в агрессивной манере, у России есть много хороших игроков, они показывают хороший футбол. Мы не ставим перед собой задачу выйти в лигу А. Мы сосредоточены на том, чтобы подготовиться к игре с Россией. Если у нас получится, то добьемся победы. И выход в лигу А станет для нас следующим шагом", — добавил Шигер.
БОЛЕЕ 40 ЛЕТ БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ
В современной истории сборной России насчитывается шесть матчей против венгров. В пяти из них была зафиксирована победа российской команды, еще одна встреча завершилась вничью. Всего же с учетом игр в эпоху Российской империи и СССР команды встречались 27 раз: 15 побед на счету россиян, семь ничьих и пять побед у венгров. В последний раз сборная Венгрии брала верх в далеком 1978 году.
В сегодняшнем противостоянии есть еще один любопытный факт: бывший форвард сборной СССР Никита Симонян выходил на поле против венгров в трех играх, ныне же он занимает должность первого вице-президента Российского футбольного союза. 12 октября олимпийский чемпион Мельбурна-1956 отметил свое 94-летие. Поэтому победа сборной России может стать отличным подарком для прославленного ветерана.
Судить встречу будут английские арбитры. Главным судьей назначен Майкл Оливер, помогать ему будут лайнсмены Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт, резервным арбитром встречи назначен Дэвид Кут. Безопасность проведения матча обеспечат около 1400 человек.
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Комментарии
Футбол , Саймон Беннетт , Магомед Оздоев , Антон Миранчук , Станислав Черчесов , Майкл Оливер , Никита Симонян , Зенит , РФС , Динамо , СБОРНАЯ РОССИИ
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