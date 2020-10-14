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Источник: «Краснодар» вступил в переговоры с «Ростовом» по трансферу Ионова 

RT на русском и ещё 8 45 минут назад
«Краснодар» вступил в переговоры по трансферу Ионова
Фото: РИА Новости
Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов находится в сфере интересов «Краснодара».
Об этом сообщает комментатор Нобель Арустамян в своем Telegram-канале. По информации источника, переговоры находятся в активной фазе. Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшее время. Но «Ростову» необходимо найти игрока на место Ионова.
В текущем сезоне РПЛ 31-летний Ионов принял участие в девяти матчах, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что «Краснодар» предлагал за Кварацхелию €10 млн, «Рубин» отказал.
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Футбол , Алексей Ионов
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