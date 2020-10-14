Голкипер «Зенита» порассуждал о перспективах «Спартака»

Голкипер петербургского "Зенита" Александр Кержаков порассуждал о перспективах московского "Спартака" в Российской премьер-лиге (РПЛ).
"Мне хотелось бы, чтобы мы чемпионами были. "Спартак" будет до конца бороться за золото. Пускай они будут вторые. С отрывом в ноль очков, как сейчас? Нет, тогда опять будут скандалы и истерики", — передает слова Кержакова "Фонтанка".
В турнирной таблице РПЛ подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, отставая от сине-бело-голубых по дополнительным показателям.