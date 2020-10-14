В угоду Аршавину: из «Зенита» уйдет Рибалта

«Позиции Аршавина усиливаются»

Последнее межсезонье для петербургского «Зенита» прошло достаточно проблемно. Теперь в структуре сине-бело-голубых грядут серьезные перемены. По информации «Чемпионата», клуб намерен покинуть Хавьер Рибалта, занимающий должность спортивного директора. Итальянские СМИ уже раскрыли новое место работы специалиста — туринский «Ювентус», где Рибалта отвечал за скаутинг в период с 2012 по 2017 год, после чего ушел главным скаутом в « Манчестер Юнайтед », а оттуда уже в «Зенит».

Как утверждают СМИ, спортдиректор сине-бело-голубых был крайне недоволен решением клуба отпустить Кокорина и Ивановича. Первый, по слухам, был отдан в аренду в «Сочи» еще зимой без какого-либо обсуждения сделки с Рибалтой. Что касается Ивановича, то опытный серб также ушел из «Зенита» на правах свободного агента, не продлив контракт, и теперь вновь покоряет Англию. По данным «СЭ», сам Иванович был готов остаться в Петербурге еще на один год и даже соглашался на понижение зарплаты, однако на расставании с защитником якобы настоял главный тренер команды Сергей Семак

С ним, по информации ряда СМИ, Рибалта вступил в конфликт, из-за чего тренер даже был готов подать в отставку. Но обошлось.

Слухи об уходе из клуба Рибалты усилились по двум причинам. С одной стороны, как утверждает «РБ-Спорт», руководство «Зенита» приняло решение отказаться от сотрудничества с селекционным отделом, куда входили Антон Евменов , Армен Маргарян, Иван Авдеев и Антон Жировкин. Вся эта команда работала непосредственно именно с Рибалтой. С другой стороны, грядущие перемены в клубе касаются фигуры Андрея Аршавина.

В августе легенда сине-бело-голубых был утвержден в должности директора департамента по развитию молодежного футбола по спортивным вопросам. Однако теперь позиции Аршавина, которого, к слову, очень которого ценит глава совета директоров Елена Илюхина , заметно укрепляются.

«В клубе усиливаются позиции Андрея Аршавина, а Хавьер недоволен некоторыми аспектами работы. Например, тем, что трансферы российских футболистов с ним не согласовываются. Один из самых ярких примеров — трансфер Сутормина», — сообщил «Чемпионат».

Контракт Рибалты с «Зенитом» рассчитан до лета 2021 года. Вероятно, продлен он не будет.

Когда Мозес перейдет в «Спартак»

Московский «Спартак» продолжает испытывать трудности в рамках летней трансферной кампании, которая завершается уже 17 октября. До сих пор красно-белые довольствуются лишь Остоном Уруновым и Александром Кокориным. Пользы от новичков пока чуть, а Доменико Тедеско все еще надеется, что ему доставят усиление на правый фланг обороны.

После десятка кандидатов, чьи фамилии регулярно появлялись в СМИ, окончательный выбор был сделан в пользу Виктора Мозеса. Опытный нигериец не входит в планы Фрэнка Лэмпарда в «Челси» и готовится в очередной раз покинуть Лондон. В Москву 29-летний футболист приедет на правах аренды с правом последующего выкупа. Его контракт с «синими» истекал как раз летом 2021 года, но в качестве солидарности с клубом Мозес соглашение продлил, чтобы лондонцы смогли получить компенсацию за трансфер.

Однако переезд игрока несколько задержался. 10 октября нигериец прибыл в римскую клинику на медицинский осмотр. По данным ряда СМИ, несмотря на некоторые проблемы с бедром, футболист обследование все-таки прошел успешно.

Ожидается, что в Россию Мозес приедет со дня на день. По данным известного инсайдера Нобеля Арустамяна, это произойдет 15 или 16 октября. Сейчас главная головная боль для «Спартака» — агенты футболиста.

Как утверждает бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус , именно агентство Мозеса задерживает трансфер своего клиента в «Спартак».

«Что там с Виктором Мозесом? Устали ждать. По данным моего источника, договор с игроком подписан, с «Челси» все утрясли, остаются непонятки между Wasserman — агентством игрока и «Спартаком». Речь идет об агентском вознаграждении. Точнее — о налогообложении. Еще точнее — об НДС. Вопрос должны закрыть сегодня, край завтра», — написал Геркус в своем Telegram-канале.

«Ростов» теряет футболистов

Новый сезон ведет «Ростов» к серьезным кадровым изменениям в команде. Слухи о том, что в структуре клуба все далеко от идеала, появились давно. Теперь дело дошло до расставания с футболистами.

Желто-синие уже отдали за приличные деньги своего главного нападающего Эльдора Шомуродова в «Дженоа» и отпустили Евгения Чернова в «Краснодар». Теперь о желании покинуть команду заговорил один из лидеров «Ростова» Матиас Норманн . Норвежский полузащитник открыто признался, что не видит развития карьеры в российском клубе.

«Могу сказать, что начал немного открываться для следующего шага. В каком направлении он будет сделан? Вот это я и собираюсь обсудить с людьми вокруг меня», — заявил он.

Слухи отправляют 24-летнего норвежца в Англию, где он до перехода в «Ростов» выступал за «Брайтон». Возможно, с южанами Норманн попрощается уже грядущей зимой. Близок к этому и Алексей Ионов . По информации Нобеля Арустамяна, хавбек активно обсуждает с руководством «Ростова» вариант с трансфером в «Краснодар», куда уже ушел Чернов. Ростовчане не намерены препятствовать трансферу, однако для этого команде Валерия Карпина надо найти замену.

Из приобретений пока у «Ростова» планируется лишь Денис Терентьев . Его, как сообщает «Чемпионат», южане выкупят у «Зенита» за €300 тысяч. При этом клуб расстанется с Дмитрием Чистяковым , отдав его в обратном направлении в Петербург.