«Наполи» вынесли вердикт за неявку на матч

Дисциплинарный комитет Серии А вынес решение по несостоявшемуся матчу 3-го тура «Ювентус» — «Наполи».

Неаполитанскому клубу присуждено техническое поражение со счетом 0:3. Кроме того, с команды Дженнаро Гаттузо сняли одно очко.

Напомним, 4 октября «Наполи» не приехал на матч в Турине после того, как у двух футболистов команды был выявлен коронавирус. Клуб утверждал, что медицинские власти Неаполя запретили представителям клуба передвигаться по стране из-за отсутствия необходимых условий для создания абсолютной безопасности.

«Ювентус» и Серия А считают, что случай не соответствует протоколу, принятому всеми клубами до начала сезона, и два случая заболевания не должны были привести к отмене матча. Дисциплинарный комитет постановил, что у «Наполи» не было достаточных оснований для пропуска игры. По итогам расследования было решено, что случай партенопейцев нельзя считать форс-мажором.