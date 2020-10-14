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«Ювентусу» присудили техническую победу над «Наполи». С неаполитанцев сняли одно очко 

Sport24 и ещё 3 59 минут назад
«Наполи» вынесли вердикт за неявку на матч
Фото: Reuters
Дисциплинарный комитет Серии А вынес решение по несостоявшемуся матчу 3-го тура «Ювентус» — «Наполи».
Неаполитанскому клубу присуждено техническое поражение со счетом 0:3. Кроме того, с команды Дженнаро Гаттузо сняли одно очко.
Напомним, 4 октября «Наполи» не приехал на матч в Турине после того, как у двух футболистов команды был выявлен коронавирус. Клуб утверждал, что медицинские власти Неаполя запретили представителям клуба передвигаться по стране из-за отсутствия необходимых условий для создания абсолютной безопасности.
«Ювентус» и Серия А считают, что случай не соответствует протоколу, принятому всеми клубами до начала сезона, и два случая заболевания не должны были привести к отмене матча. Дисциплинарный комитет постановил, что у «Наполи» не было достаточных оснований для пропуска игры. По итогам расследования было решено, что случай партенопейцев нельзя считать форс-мажором.
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