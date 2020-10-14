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Назван состав сборной России на матч Лиги наций против Венгрии 

Lenta.ru 54 минуты назад
Назван состав сборной России против Венгрии
Фото: ТАСС
Назван состав сборной России на матч четвертого тура Лиги наций УЕФА против Венгрии. Об этом сообщается в аккаунте национальной команды в Instagram.
Место в воротах с первых минут займет Антон Шунин. В защите сыграют Юрий Жирков, Федор Кудряшов, Андрей Семенов и Игорь Смольников. В полузащите выйдут Роман Зобнин, Антон Миранчук, Магомед Оздоев, Алексей Ионов и Далер Кузяев. Единственным форвардом оказался Артем Дзюба.
Матч пройдет в среду, 14 октября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало игры запланировано на 21:45 по московскому времени.
После трех туров сборная России имеет в активе семь очков и возглавляет группу под номером 3 дивизиона B. У Венгрии на одно очко меньше, команда занимает вторую позицию.
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Футбол , Магомед Оздоев , Антон Миранчук , Антон Шунин , Федор Кудряшов , Далер Кузяев , Артем Дзюба , Игорь Смольников , Андрей Семенов , Роман Зобнин , Алексей Ионов , Юрий Жирков , СБОРНАЯ РОССИИ
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