Назван состав сборной России против Венгрии

Назван состав сборной России на матч четвертого тура Лиги наций УЕФА против Венгрии. Об этом сообщается в аккаунте национальной команды в Instagram.

Матч пройдет в среду, 14 октября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Начало игры запланировано на 21:45 по московскому времени.

После трех туров сборная России имеет в активе семь очков и возглавляет группу под номером 3 дивизиона B. У Венгрии на одно очко меньше, команда занимает вторую позицию.