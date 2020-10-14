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«Я очень горд, что мне представилась возможность работать в «Динамо. Это клуб с великой историей и традициями. Для меня это потрясающий вызов, я с нетерпением жду начала работы. Сейчас в «Динамо» собрана молодая команда с крайне интересными перспективами. Я очень амбициозен, и мы сделаем все возможное для достижения наших целей!», — цитата Шварца.

Что думают об экс-тренере «Майнца» болельщики — в нашем экспресс-обзоре соцсетей. В официальном инстаграме немецкого клуба новость о Шварце и Динамо за час собрала уже 1400 лайков. Фанаты благодарят Сандро за работу в «Майнце» — нет ни одного негативного комментария.

«Для меня он остается человеком «Майнца». Потому что он буквально жил этим клубом!».

«Ох, дорогой Сандро Шварц, ты и не знаешь, на что подписался ».

«К сожалению, в конце его работы с «Майнцем» я поддерживал увольнение Шварца».

«Желаю ему удачи. Теперь он должен всегда выпускать Шиманьского!».

«Теперь официально! Удачи и успехов в Москве, дорогой Сандро! Передавайте привет Бувачу — и когда-нибудь возвращайтесь в «Майнц»!».

«Верните в «Майнц» Сандро Шварца! Я бы никогда его и не увольнял».

«Назначение Шварца — это новые санкции Евросоюза против России?».