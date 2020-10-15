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Андронов: «Сборная России играет все хуже. Черчесову пора что-то делать»

Sport24
6 часов назад
Известный спортивный комментатор Алексей Андронов отреагировал на ничейный результат в матче сборной России с национальной командой Венгрии. Игра состоялась 14 октября в Москве на «ВТБ Арена» в рамках Лиги наций и завершилась со счетом 0:0.
«Сборная играет все хуже. Черчесову пора что-то делать»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«На самом деле Саламычу пора что-то делать. Играем все хуже » — написал Андронов в своем телеграм-канале.
Сборная России лидирует в своей группе, набрав 8 очков в 4 матчах. Следом идут Венгрия (7 очков), Турция (3 очка) и Сербия (2 очка). В ноябре команду Черчесова ожидает два гостевых матча — против Турции и Сербии.
Ранее бывший тренер сборной России Александр Бородюк заявил, что у сборной России достаточно проблем.
Футбол,Алексей Андронов,Александр Бородюк,СБОРНАЯ РОССИИ,
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