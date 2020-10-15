«Сборная играет все хуже. Черчесову пора что-то делать»

Сборная России лидирует в своей группе, набрав 8 очков в 4 матчах. Следом идут Венгрия (7 очков), Турция (3 очка) и Сербия (2 очка). В ноябре команду Черчесова ожидает два гостевых матча — против Турции и Сербии.