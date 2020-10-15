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«Это новые санкции Евросоюза против России?» 

Артём Кульша 2 часа назад
«Это новые санкции Евросоюза против России?»
Фото: ТАСС
Назначение Сандро Шварца тренером московского «Динамо» — это новые санкции Европейского союза против России. Об этом, как сообщает Sport24, пошутили пользователи социальных сетей.
41-летний Шварц, как сообщал «Рамблер», — бывший игрок таких клубов, как «Майнц 05», «Рот-Вайсс» и «Веен», экс-тренер таких команд, как «Веен», «Эшборн» и «Майнц 05». Вчера стало известно, что он подписал контракт с «Динамо».

«Я очень горд. Это клуб с великой историей и традициями. Для меня это потрясающий вызов. Я с нетерпением жду начала работы» — заявил тренер.

В «Майнце 05» сообщили, что контракт со Шварцем был расторгнут по обоюдному согласию и пожелали бывшему тренеру удачи. Пост о его отставке в инстаграме клуба получил 1,4 тысячи лайков за первый час и множество комментариев — исключительно позитивных.
Фанаты благодарили Шварца, желали ему успеха, просили передать привет спортивному директору «Динамо» Желько Бувачу и всегда выпускать на поле полузащитника Себастиана Шиманьского. Тем временем в других соцсетях пользователи высказывали мнение, что Шварц не знает, на что подписался, став тренером российской команды, а также признавались, что в последнее время стали поддерживать его увольнение из «Майнца 05».

«Назначение Шварца — это новые санкции Евросоюза против России?» — задался вопросом один из комментаторов.

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Комментарии
Футбол , Сандро Шварц , ЕС , Динамо
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