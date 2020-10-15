«Спартак» передумал оспаривать штраф Федуну

Московский «Спартак» решил не обращаться в CAS с апелляционной жалобой по поводу выписанного владельцу ФК Леониду Федуну штрафа. Об этом информирует ТАCC.

«Спартак» получил мотивировочную часть решения от РФС и не будет обращаться в CAS. Штраф в РФС будет выплачен», — отмечает издание.

После первого тура РПЛ Федун резко раскритиковал судейство по итогам игры с «Сочи», заявив, что его команда снимется с турнира из-за ошибок арбитров, которые повлияли на итог встречи. В итоге ему выписали штраф в размере 200 000 рублей.