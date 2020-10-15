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«Спартак» передумал оспаривать штраф Федуну за угрозу сняться с РПЛ 

Просто Про Спорт и ещё 7 2 часа назад
«Спартак» передумал оспаривать штраф Федуну
Фото: ТАСС
Московский «Спартак» решил не обращаться в CAS с апелляционной жалобой по поводу выписанного владельцу ФК Леониду Федуну штрафа. Об этом информирует ТАCC.

«Спартак» получил мотивировочную часть решения от РФС и не будет обращаться в CAS. Штраф в РФС будет выплачен», — отмечает издание.

После первого тура РПЛ Федун резко раскритиковал судейство по итогам игры с «Сочи», заявив, что его команда снимется с турнира из-за ошибок арбитров, которые повлияли на итог встречи. В итоге ему выписали штраф в размере 200 000 рублей.
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Футбол , Леонид Федун , Спартак , РФС
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