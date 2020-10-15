«Динамо» арендует экс-защитника «Манчестер Юнайтед» 

По информации источника, футболист перейдет в российский клуб на правах аренды до конца сезона. Отмечается, что в контракте будет прописана опция выкупа, а всю зарплату будет выплачивать московская команда.

Варела выступает за "Копенгаген" с 2019 года. В составе датского клуба он принял участие в 53 матчах, в которых отдал четыре результативные передачи. Защитник также выступал за "Айнтрахт", "Манчестер Юнайтед" , "Кастилью" и "Пеньяроль".

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