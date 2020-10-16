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Президенту «Барселоны» вынесут вотум недоверия 

Газета.Ru и ещё 1 8 часов назад
Президенту «Барселоны» вынесут вотум недоверия
Фото: Reuters
Президенту "Барселоны" Хосепу Марии Бартомеу в начале ноября будет вынесен вотум недоверия, сообщает Sport.es. Ориентировочные даты для проведения голосования 1 и 2 ноября.
Каталонский клуб уже уведомил власти Барселоны о необходимости проведения голосования. Руководители клуба считают оптимальным решение выбрать один нерабочий день (1 ноября, воскресенье) и один рабочий день (2 ноября, понедельник), чтобы людям было проще участвовать в голосовании.
Решение о подтверждении этих дат будет принимать генеральный секретарь спорта Каталонии, взяв во внимание сложную ситуацию с COVID-19.
Напомним, что болельщики "Барселоны" надеются добиться раннего ухода функционера, при котором сезон-2019/20 команда закончила без трофеев и после которого Бартомеу умудрился разругаться с капитаном Лионелем Месси, заблокировав уход последнего из клуба.
Срок Бартомеу на посту президента клуба истекает в следующем году.
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Футбол , Лионель Месси
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