Президенту «Барселоны» вынесут вотум недоверия 

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Президенту "Барселоны" Хосепу Марии Бартомеу в начале ноября будет вынесен вотум недоверия, сообщает Sport.es. Ориентировочные даты для проведения голосования 1 и 2 ноября.

Каталонский клуб уже уведомил власти Барселоны о необходимости проведения голосования. Руководители клуба считают оптимальным решение выбрать один нерабочий день (1 ноября, воскресенье) и один рабочий день (2 ноября, понедельник), чтобы людям было проще участвовать в голосовании.

Решение о подтверждении этих дат будет принимать генеральный секретарь спорта Каталонии, взяв во внимание сложную ситуацию с COVID-19.

Напомним, что болельщики "Барселоны" надеются добиться раннего ухода функционера, при котором сезон-2019/20 команда закончила без трофеев и после которого Бартомеу умудрился разругаться с капитаном Лионелем Месси , заблокировав уход последнего из клуба.

Срок Бартомеу на посту президента клуба истекает в следующем году.

Ранее бывший защитник "Рубина" назвал Неймара клоуном.