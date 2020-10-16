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Главный тренер «Спартака» призвал оставить в покое Кокорина 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Тедеско: оставьте Кокорина в покое и дайте ему нормально восстановиться
Фото: РИА Новости
Главный тренер футбольного клуба «Спартак» (Москва) Доменико Тедеско призвал не дёргать нападающего Александра Кокорина постоянными вопросами о его здоровье.

Понимаю, что вы любите Кокорина, и я его тоже люблю. Но давайте не дёргать его постоянными вопросами о здоровье. Поверьте, когда он полностью восстановится и пройдёт с командой полноценные зимние сборы, то будет выглядеть совсем по-другому и заиграет на высоком уровне, как умеет. Оставьте Кокорина в покое. Своими постоянными вопросами о состоянии вы только его напрягаете, — сказала Тедеско на предматчевой пресс-конференции.

Также тренер оценил итоги трансферной кампании «красно-белых» нынешним летом и осенью.

Мы искали игрока на правый фланг, и в итоге нашли его в лице Виктора Мозеса. Он сегодня прилетает и присоединится к команде. Что касается трансферной кампании в целом, сейчас оценивать её нет смысла. Нужно провести сезон и увидеть результаты команды, чтобы давать такие оценки, — сказал он.

Кроме того, Тедеско на русском языке ответил на вопрос, сможет ли Мозес сыграть в матче с «Химками» 17 октября.

Почему нет? Всё возможно, — заявил главный тренер.

Ранее массажист 29-летнего Кокорина Сергей Колесников, заявил, что не имеет никакого отношения к повреждению игрока, из-за которого он пропустит игру с «Зенитом», и назвал все обвинения в свой адрес маразмом. Поводом для комментария стало заявление главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско о том, что Кокорин пропустит матч десятого тура чемпионата России против петербургского «Зенита». Немецкий специалист отметил, что форварду необходим двухнедельный курс лечения.
До этого в СМИ появилась информация, что травму Кокорина мог усугубить его личный массажист Сергей Колесников. При этом в «Спартаке» также объяснили неучастие Кокорина в игре травмой, но подробности не раскрыли, писал NEWS.ru.
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Комментарии
Футбол , Доменико Тедеско , Виктор Мозес , Сергей Колесников , Александр Кокорин , Спартак , Зенит
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