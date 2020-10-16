Дзюба отреагировал на шутку про кошелек

«Мы летели с какого-то выезда, а самолёте ко мне подошёл наш креативный продюсер «Зенит ТВ», обрисовал идею. Мне сразу очень понравилось», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».
«Что касается истории с кошельком, это тоже продюсер предложил. Я так понял, что он немного смущался и стеснялся, затрагивать эту тему. А я — наоборот. Только за тоже был. Эта идея мне тоже сразу понравилась. По мне, самоирония — это вообще самое замечательное, что есть. Тем более там были вставки из «Храброго сердца». В общем, мне сразу зашла вся эта история», — добавил Дзюба.