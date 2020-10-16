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Дзюба о шутке про кошелёк в ролике «Зенита»: самоирония — это самое замечательное

RT на русскомиещё 5
3 часа назад
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал об истории создания ролика-анонса к старту матчей команды в Лиге чемпионов, а также прокомментировал упоминание скандальной истории с кошельком.
Дзюба отреагировал на шутку про кошелек
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Мы летели с какого-то выезда, а самолёте ко мне подошёл наш креативный продюсер «Зенит ТВ», обрисовал идею. Мне сразу очень понравилось», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».
По его словам, он сразу выступил за эту идею, если всё действительно будет так, как задумано.
«Что касается истории с кошельком, это тоже продюсер предложил. Я так понял, что он немного смущался и стеснялся, затрагивать эту тему. А я — наоборот. Только за тоже был. Эта идея мне тоже сразу понравилась. По мне, самоирония — это вообще самое замечательное, что есть. Тем более там были вставки из «Храброго сердца». В общем, мне сразу зашла вся эта история», — добавил Дзюба.
В 2009 году, когда Дзюба играл в московском «Спартаке», у его партнёра по команде Владимира Быстрова пропали деньги, а в краже обвинили Дзюбу.
Ранее сообщалось, что «Зенит» анонсировал старт Лиги чемпионов роликом-комиксом в историческом стиле.
Футбол,Артем Дзюба,Владимир Быстров,Зенит,Спартак,
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