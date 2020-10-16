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Влашич рассказал о целях ЦСКА на сезон-2020/21 

Soccer News и ещё 1 2 часа назад
Влашич рассказал о целях ЦСКА на сезон-2020/21
Фото: Soccer News
Хавбек ЦСКА Никола Влашич высказался о целях команды на текущий сезон.
После 10 туров РПЛ "армейцы" занимают 3 место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на 2 балла.

"После 10 туров мы идем в числе лидеров. "Зенит" на 2 очка впереди. В этом году мы серьезно усилились, и я с оптимизмом смотрю на продолжение сезона. На что мы рассчитываем? Я всегда ставил перед собой самые высокие цели", — передает слова Влашича 24sata.hr.

23-летний футболист в этом сезоне провел 8 матчей, отметившись 4 голами и 3 асистами.
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