Влашич рассказал о целях ЦСКА на сезон-2020/21 

"После 10 туров мы идем в числе лидеров. "Зенит" на 2 очка впереди. В этом году мы серьезно усилились, и я с оптимизмом смотрю на продолжение сезона. На что мы рассчитываем? Я всегда ставил перед собой самые высокие цели", — передает слова Влашича 24sata.hr.