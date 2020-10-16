«Спартак» показал первую тренировку Мозеса в команде 

Московский футбольный клуб «Спартак» опубликовал видео первой тренировки новичка команды Виктора Мозеса.
Ролик выложен в Twitter-аккаунте красно-белых.
🖥 Первая тренировка Виктора @VictorMoses в «Спартаке» 🏃♂️ ⚽️#ВитяТыДома 🇳🇬 🦅 pic.twitter.com/2X5AQ3PTXG— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) October 16, 2020
«Спартак» арендовал Мозеса у «Челси» до конца текущего сезона с правом выкупа.
Мозес выступал за «Челси» с 2012 года, но большую часть этого времени провёл в аренде. Вторую половину прошлого сезона футболист защищал цвета миланского «Интера», за который провёл 20 матчей и отдал пять результативных передач. С 2012 по 2018 год он играл за сборную Нигерии.
Ранее сообщалось, что Мозес будет выступать за «Спартак» под восьмым номером.