Футболист разбился насмерть вместе с семьей

Футболист Султан Саиф, выступавший в чемпионате Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ), разбился насмерть вместе со своей семьей. Об этом сообщает Gulf Today.

27-летний спортсмен, его жена и сын погибли после того, как их автомобиль врезался в грузовик. Авария произошла в Абу-Даби в четверг. Саиф и его сын скончались на месте. Супруга футболиста умерла в больнице.