Игрок травмировал одноклубника ради дебюта за «Ливерпуль»

Бывший футболист молодежной команды «Ливерпуля» Том Брюитт рассказал, что специально травмировал одноклубника ради дебюта за красных. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в 2016 году накануне матча Кубка Англии, в котором мерсисайдцы встречались с «Экстер Сити». На одной из тренировок Брюитт совершил жесткий подкат в борьбе с защитником Даниелом Клири, который был его конкурентом. Пострадавший выбыл из строя на несколько недель.

Брюитт признался, что не гордится, но и не стыдится произошедшего. По словам футболиста, он отчаянно хотел сыграть за «Ливерпуль» и готов был на все ради этого. Через неделю после произошедшего Брюитт в матче за молодежную команду красных получил сотрясение мозга и не смог сыграть в Кубке Англии. В итоге защитник так и не провел ни одного матча за основной состав мерсисайдцев.

Сейчас Брюитт выступает за клуб «Моркамбе», играющий в четвертой по силе английской лиге. Клири защищает цвета «Дандолка», представляющего элитный дивизион чемпионата Ирландии. Он также не смог дебютировать в составе «Ливерпуля».