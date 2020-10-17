«На здоровье!»: Роналду заговорил по-русски

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Футболист Криштиану Роналду продемонстрировал отличное владение русским языком. Он устроил прямой эфир в своем инстаграме, во время которого внезапно заговорил по-русски.

«На здоровье! Как дела? Хорошо!», — обратился спортсмен к болельщикам, отдавая при этом воинскую честь.

Российские комментаторы принялись активно обсуждать лингвистический перформанс. Многие пишут, что Роналду в этом видео удивительно похож на актёра Игоря Верника.

«Русский-то у Верника так себе», — шутят они.

Ранее у спортсмена был роман с моделью из России Ириной Шейк . Очевидно, он перенял у неё некоторые русские слова.

Сейчас звездный футболист болеет COVID-19 и сидит на карантине. Время от времени он выходит в виртуальный свет, чтобы пообщаться с поклонниками.