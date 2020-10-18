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Сына Черчесова госпитализировали после удара коленом в голову во время матча 

ТАСС и ещё 15 1 час назад
Сын Черчесова госпитализирован после удара в голову
Фото: Instagram
Станислав Черчесов — младший, сын главного тренера сборной России Станислава Черчесова, получил удар коленом в голову во время матча Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).
Инцидент произошел в матче 12-го тура в группе 2 ("Запад") между командами "Олимп-Долгопрудный", который представляет вратарь, и московской "Родиной". На 21-й минуте Черчесов получил удар, потерял сознание, после чего был госпитализирован.

"Он уехал в больницу, находится в сознании. Мы не знаем, что с ним, поскольку обследования еще не было", — рассказали ТАСС в пресс-службе клуба "Олимп-Долгопрудный".

Черчесову-младшему 25 лет. Помимо подмосковного клуба, он представлял пермский "Амкар", московское "Динамо", калининградскую "Балтику" и новороссийский "Черноморец".
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Футбол , Станислав Черчесов , Динамо , СБОРНАЯ РОССИИ , ИТАР-ТАСС
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