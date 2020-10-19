У Дибалы случился конфликт с «Ювентусом»

Tuttosport утверждает, что Дибала высказал свое недовольство руководителю в туннеле по окончании матча 4-го тура Серии А с «Кротоне» (1:1), недвусмысленно сообщив Паратичи о своих взглядах на отсутствие игровой практики.
Дибала еще не сыграл ни минуты в Серии А в этом сезоне под руководством нового главного тренера Андреа Пирло. Вместо аргентинца тренер-новичок отдавал предпочтение молодым Маноло Портанове и Деяну Кулушевски.
В сезоне-2020/21 Серии А «Ювентус» дважды выигрывал и дважды играл вничью.