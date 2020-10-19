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У Дибалы случился конфликт со спортивным директором «Ювентуса» Паратичи

Sport24иещё 2
2 часа назад
У нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы, по слухам, случился конфликт со спортивным директором бьянконери Фабио Паратичи после того, как аргентинец вновь не попал в стартовый состав команды.
У Дибалы случился конфликт с «Ювентусом»
Фото: ReutersReuters
Tuttosport утверждает, что Дибала высказал свое недовольство руководителю в туннеле по окончании матча 4-го тура Серии А с «Кротоне» (1:1), недвусмысленно сообщив Паратичи о своих взглядах на отсутствие игровой практики.
Дибала еще не сыграл ни минуты в Серии А в этом сезоне под руководством нового главного тренера Андреа Пирло. Вместо аргентинца тренер-новичок отдавал предпочтение молодым Маноло Портанове и Деяну Кулушевски.
В сезоне-2020/21 Серии А «Ювентус» дважды выигрывал и дважды играл вничью.
Футбол,Фабио Паратичи,Пауло Дибала,Андреа Пирло,
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