ЦСКА впервые с 2016 года обыграл «Динамо» в матче РПЛ 

Московский футбольный клуб ЦСКА победил столичное "Динамо" со счетом 3:1 в домашнем матче 11-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).
Голами в составе армейцев отметились Константин Кучаев (51-я минута), Чидера Эджуке (54) и Игорь Дивеев (67), у бело-голубых дебютный гол за команду забил Николо Моро (57). На 75-й минуте игры с поля за второе предупреждение был удален защитник "Динамо" Роман Евгеньев. На 20-й минуте защитник ЦСКА Вадим Карпов в борьбе за мяч с нападающим "Динамо" Вячеславом Грулевым получил удар локтем в лицо, в результате чего у футболиста ЦСКА открылось кровотечение. Карпов вынужден был покинуть поле, вместо него в игру вступил Алан Дзагоев.
Обязанности главного тренера "Динамо" в матче исполнял Александр Кульчий. 14 октября бело-голубые объявили о назначении на пост главного тренера команды немецкого специалиста Сандро Шварца, однако 41-летний тренер пока не может прилететь в Россию и приступить к работе из-за проблем с документами.
На матче присутствовал бывший хоккеист московского "Динамо", обладатель Кубка Стэнли в составе "Вашингтона" Александр Овечкин. В предыдущий раз армейцы побеждали "Динамо" в матче РПЛ 24 апреля 2016 года (1:0).
ЦСКА после 11 туров располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. Бело-голубые идут на седьмом месте, имея в активе 17 очков. В следующем туре ЦСКА 26 октября примет тульский "Арсенал", "Динамо" 24 октября сыграет дома с "Сочи".