ЦСКА впервые с 2016 года обыграл «Динамо» в матче РПЛ 

Обязанности главного тренера "Динамо" в матче исполнял Александр Кульчий . 14 октября бело-голубые объявили о назначении на пост главного тренера команды немецкого специалиста Сандро Шварца , однако 41-летний тренер пока не может прилететь в Россию и приступить к работе из-за проблем с документами.

На матче присутствовал бывший хоккеист московского "Динамо", обладатель Кубка Стэнли в составе "Вашингтона" Александр Овечкин . В предыдущий раз армейцы побеждали "Динамо" в матче РПЛ 24 апреля 2016 года (1:0).

ЦСКА после 11 туров располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. Бело-голубые идут на седьмом месте, имея в активе 17 очков. В следующем туре ЦСКА 26 октября примет тульский "Арсенал", "Динамо" 24 октября сыграет дома с "Сочи".