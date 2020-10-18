Футболист ЦСКА Карпов получил черепно-мозговую травму

Защитнику московского футбольного клуба ЦСКА Вадиму Карпову, получившему повреждение в домашнем матче 11-го тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным "Динамо", диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.
В воскресенье ЦСКА победил "Динамо" со счетом 3:1. Карпов получил повреждение после столкновения с нападающим гостей Вячеславом Грулевым, который был наказан желтой карточкой.
Карпову 18 лет, он является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне защитник провел семь матчей, не отметившись результативными действиями.