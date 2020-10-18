Футболист ЦСКА Карпов получил черепно-мозговую травму

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В воскресенье ЦСКА победил "Динамо" со счетом 3:1. Карпов получил повреждение после столкновения с нападающим гостей Вячеславом Грулевым, который был наказан желтой карточкой.

Карпову 18 лет, он является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне защитник провел семь матчей, не отметившись результативными действиями.