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«Дойдем до Лозаннского суда»: скандалы «Рубина» и ЦСКА в РПЛ 

Газета.Ru 1 час назад
«Рубин» и ЦСКА оспорят судейские решения
Фото: Газета.Ru
"Рубин" и ЦСКА остались недовольны работой судей в матчах 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). По мнению казанского клуба, главный арбитр встречи Михаил Вилков нарушил протокол об использовании системы видеопомощи рефери (VAR). Армейцы считают, что судивший матч с "Динамо" Вячеслав Безбородов ошибся, не показав красную карточку игроку соперника.
Судейские ошибки и скандалы вокруг работы арбитров не обошли стороной 11-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ). Казанский «Рубин» остался уверен, что Михаил Вилков нарушил протокол об использовании системы видеопомощи рефери (VAR) в матче с «Краснодаром». Московский ЦСКА же намерен подать жалобу на Владислава Безбородова за то, что он не удалил игрока столичного «Динамо» Вячеслава Грулева за жесткую игру против Вадима Карпова.

«Рубин» и нарушение протокола VAR

Инцидент, которым осталась недовольна казанская команда, произошел в концовке первого тайма матча с «Краснодаром». На 42-й минуте игры защитник «Рубина» Илья Самошников сыграл рукой в своей штрафной площади, но Вилков не сразу обратил внимание на это нарушение. Вместо этого он заметил, что Егор Сорокин сбил Джордже Деспотовича на другой половине поля, а после и вовсе показал желтую карточку тренеру «Краснодара» Мураду Мусаеву за экспрессивные высказывания. Затем был дан свисток о возобновлении поединка, и только после этого Вилков вновь остановил матч и пошел смотреть повтор эпизода с Самошниковым.
По итогам просмотра был назначен пенальти, который реализовал Реми Кабелла. «Краснодар» повел в счете.
После матча, который закончился со счетом 3:1 в пользу краснодарской команды, «Рубин» оформил официальную претензию в Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС). По мнению клуба, Вилков нарушил десятый пункт протокола VAR, который звучит так: «Если игра была остановлена и возобновлена, судья не может проводить просмотр за исключением случаев ошибочной идентификации или возможного удаления, связанного с агрессивным поведением, плевками, укусами или оскорбительным поведением/жестами».
В том случае, если этот пункт протокола действительно был нарушен, то матч может быть признан недействительным, и будет назначена переигровка.
При этом сам Российский футбольный союз не видит оснований для переигровки матча. В организации отметили, что моменты, которые считаются спорными, могут быть рассмотрены в том случае, если клубы направят специальные обращения.

«Мы не видим оснований для переигровки матча «Краснодара» — «Рубин». Спорные моменты могут быть рассмотрены на заседании экспертно-судейской комиссии, если поступят обращения от клубов», — сообщили Sport24 в службе коммуникаций РФС.

В свою очередь, генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что главной целью команды является не переигровка матча, а признание ошибки Вилкова в указанном эпизоде. Он отметил, что клуб готов идти до конца в этом споре.

«Если нам будут говорить, что все нормально, нарушения протокола VAR не было, и у нас случилась групповая галлюцинация, мы будем вынуждены пойти до конца, до Лозаннского суда. Но если ошибку признают и сделают выводы, мы будем удовлетворены», — поделился Сайманов.

Примечательно, что в КДК РФС документов от казанского клуба не получили до сих пор.

ЦСКА и непоказанная красная карточка

Недовольство работой главного арбитра выразил и московский ЦСКА. Инцидент, который возмутил армейцев, произошел на 16-й минуте игры с «Динамо», когда Вячеслав Грулев опасно сыграл локтем против Вадима Карпова. Защитник ЦСКА покинул поле в крови и продолжить игру не смог. Владислав Безбородов ограничился желтой карточкой, что вызвало сильные возмущения тренерского штаба армейского клуба во главе с Виктором Гончаренко, игроки, находившиеся на поле, также требовали просмотреть эпизод при помощи системы VAR, однако судья не прибегнул к просмотру, и игра была продолжена.
По ходу матча стало известно, что у Карпова диагностировали перелом носа со смещением. ЦСКА по итогам этого эпизода намерен обратиться с экспертно-судейскую комиссию.
В том, что Грулева необходимо было удалить, главный тренер ЦСКА уверен, о чем он сообщил на пресс-конференции по итогам матча.

«Карпов получил перелом со смещением. Завтра оценки будем делать. Это красная карточка, но я не видел повтора», — заявил Гончаренко.

К слову, вопросы к Безбородову могли возникнуть у ЦСКА и не только по поводу непоказанной красной карточки Грулеву. На третьей минуте судья принял решение отменить гол Федора Чалова из-за фола Константина Кучаева, автора результативной передачи. Основанием для просмотра эпизода и дальнейшей отмены гола послужило падение Даниила Фомина.
Однако травма Карпова и отмененный на третьей минуте гол не помешали ЦСКА обыграть «Динамо» в дерби впервые за четыре года. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу армейского клуба.
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Футбол , Статьи , РПЛ , Мурад Мусаев , Вячеслав Грулев , Егор Сорокин , Виктор Гончаренко , Константин Кучаев , Владислав Безбородов , Федор Чалов , Вадим Карпов , Михаил Вилков , Даниил Фомин , Рустем Сайманов , РФС , ЦСКА , Динамо
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