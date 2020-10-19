Пандемия достала: полиция и фанаты подрались на митинге

Этой осенью проблемы с коронавирусом обострились не только в России. Резкий прирост выявленных случаев заболеваний был зафиксирован в Чехии.

За последний месяц от общего числа зараженных в 46 тысяч цифры подскочили до 171-й (для сравнения, за август в стране показатели изменились всего лишь на 9 тысяч). По данным The New York Times, Чехия на данный момент занимает второе место в мире по количеству инфицированных COVID-19 в расчете на 100 тысяч жителей.

Болезни не избежал и легендарный футболист сборной Чехословакии Антонин Паненка, в честь которого назвали один из способов исполнения пенальти. «Богемианс-1905», за который Паненка провел большую часть карьеры, сообщил в социальных сетях, что бывший игрок попал в реанимацию и сейчас подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

На прошлой неделе правительство Чехии решило запретить спортивные соревнования на две недели с 12 октября. Таким образом седьмой тур национального футбольного чемпионата был полностью отложен — в том числе и топ-матч (по меркам Чехии) «Виктория» — «Спарта». Учитывая двухнедельные рамки, в назначенные дни не состоится и восьмой тур Высшей лиги Чехии. При этом еще до него «Спарта», «Либерец» и «Славия» должны стартовать в Лиге Европы.

Фанатов (не только футбольных) такое решение взбесило, тем более и прошлый чемпионат Чехии из-за пандемии не сумели доиграть до конца. Они вышли на акцию в знак протеста против «сбивающих с толку правительственных ограничений» (формулировка Чешского международного радио) в Праге, но вскоре правительство объявило акцию распущенной. Причиной этому стало превышение разрешенной численности — глава пражской полиции Томаша Лерха заявил, что на Староместскую площадь вышло около 2 тысяч человек (вместо 500 разрешенных).

Акция обернулась полноценными столкновениями с полицией.

pic.twitter.com/zfYPfKqKup— Сумрачный Кабан (@OB1BTIsPAL2VnZQ) October 18, 2020 Полиция в ответ на агрессию фанатов применила водометы и слезоточивый газ. Чешские СМИ пишут, что травмы получили около 20 человек. При этом в их числе есть и сотрудники полиции.

Известно, что уже задержано больше ста человек.

Параллельно один из главных чешских клубов «Славия» объявила о закрытии своей академии, где было зафиксировано около 20 случаев заражения COVID-19, на карантин. Правда, в еврокубках команда все-таки сыграет — игроки основного состава сдали отрицательные тесты.